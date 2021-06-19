Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara’da TUSAŞ tesislerine inşa edilecek rüzgâr tünelinin başta Millî Muharip Uçak olmak üzere özgün, sabit kanat ve döner kanat hava araçlarının geliştirilmesinde ve kritik sektörlerde kullanılması hedefleniyor. TUSAŞ tarafından işletilecek olan tesiste, TUSAŞ’ın geliştirdiği özgün hava araçları başta olmak üzere savunma sanayii ve diğer sektörlerde geliştirilen ürünlerin testleri gerçekleştirilecek, tasarım ve test verilerinin ülkemizde kalması sağlanacak.

TÜRKİYE'DE SADECE BU TÜNELDE

Tünelde büyük, küçük ve açık olmak üzere üç farklı test kesiti olacak ve tünel ölçmedeğerlendirme için ileri teknoloji ekipmanlar ile donatılacak. Entegre hareketli yer bant sistemi ile hava araçları için iniş kalkış testleri Türkiye’de sadece bu tünelde yapılabilecek. Kazanılacak olan bu test kabiliyetleri yanı sıra test edilecek modellerin üretimi, bütünlenmesi, enstrümantasyonu da bu tesiste gerçekleştirilebilecek ve ürün geliştirme sürecine önemli katkılar sağlanacak. Rüzgâr tüneli inşaatı ile ilgili konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, “Avrupa’nın en büyük ikinci ses altı rüzgâr tüneli tesisini yapıyoruz. Ülkemizin beka projesi MMU için parmakla gösterilen bir seviyeye ulaşıyoruz. Tesisimiz, aeroakustik test yapmaya imkân sağlayacak kabiliyeti ile Türkiye’nin bu alandaki tek tesisi olacak” dedi.