Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düğün sezonu geldi, altına olan ilgi arttı. Altın fiyatlarının el yakması ile vatandaşlar, gerçeğinin 16 kat aşağısında satılan imitasyonlara rağbet gösteriyor. Düğünde göstermelik olarak takılan sahte çeyrek altınlar bile 50 liradan satılıyor.

Kayseri'de 15 yıldır gümüşçülük yapan Gökhan Yanmaz, imitasyona ilginin yoğun olduğunu söyleyerek, "İmitasyona ilgi yoğun. İmitasyon altınlar, normal altınların 10’da 1’i fiyatında" dedi. Çeyrek altın ise gerçeğinin 16 kat aşağısına yani 50 TL'ye satılıyor.

BİLEZİKLER 100 LİRADAN BAŞLIYOR

Yanmaz, "Bileziklerimizin fiyatı 100 TL'den başlıyor. Birebir orijinal ve kaplaması çok güzel garantili ürünler satıyoruz. Trabzon hasırları var, saat arkası dediğimiz modeller var. Normal bir saat arkasının fiyatı ise ortalama 200 TL’ye satılıyor. 7 sıralı Trabzon hasırları da ortalama 250 TL’ye satılıyor. Sıra sayısı düştükçe fiyatları da düşüyor" dedi.

"GERÇEĞİ İLE BİREBİR AYNI"

Düğün yapan ailelerin altın fiyatlarının çok yüksek olmasından dolayı imitasyona yöneldiklerini ifade eden Yanmaz, ”Tuğralı kolyelerden alıyorlar, saat arkası bileziklerden alıyorlar, bileziklerden alanlar var. Hatta gelin kızlarına gelip alanlar bile oluyor. Yani mesela 3 tane gerçek bilezik alıyorlar, daha sonra bize gelerek onun arkasını imitasyon bilekliklerle dolduruyorlar. Bu şekilde de gelin kızımızın 8 tane bileziği oluyor" dedi.

"SATIŞLARIMIZ 2-3'E KATLANDI"

"Altının fiyatı bundan sonra düşmez hatta daha çıkar diye düşünüyorum" diyen Yanmaz, "Mesela geçen seneki imitasyona olan ilgi ile bu seneki arasında çok fark var. Satışlarımız 2-3’e katlandı. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile alıp kullanabilirler. Çünkü ürünlerimiz gerçeği ile birebir aynı. Garantili ve birebir değişim yapıyoruz. Yani rahat bir şekilde takabilirler" ifadelerini kullandı.

Dolar ve altın dalgalı sularda ABD Merkez Bankası, “tahvil alımını azaltma" ve "faiz artışı" şeklinde gerçekleşecek iki aşamalı sıkılaşma politikasını uygulamaya başlayacak. Dolar dünyada güçleniyor. 'Ons'ta ise 10 yıl önce yaşanan büyük düşüşün benzerinden korkulsa da; beklentiler büyük ölçüde fiyatlara yansımış durumda...