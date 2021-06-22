Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bitcoin fiyatı, Çin'de kripto para madenciliğinin en yoğun yapıldığı ikinci bölge olan Sichuan'ın kripto para madenciliğini yasaklama kararını açıkladığı cuma gününden bu yana düşüyor.

30 BİN DOLARIN ALTINA İNDİ

Çin Merkez Bankası'nın dün önde gelen bankalar ve Alipay ile yaptığı toplantıda kripto paralardan sakınılması uyarısı sorasında hızlanan satışlar bugün Bitcoin fiyatını 30 bin doların altına indirdi. Bitcoin fiyatı ocak ayından bu yana ilk kez 29605,68 doları gördü.

Şu sıralarda 29 bin 890 dolar ile dünün yüzde 8 altında işlem gören Bitcoin, bu düşüşe rağmen hale yıl başına göre yüzde 7,55 değerli.

Bitcoin ile birlikte Ethereum fiyatı 1801 dolara, Dogecoin fiyatı 0,172618'eve XRP fiyatı 0,542795'e kadar düştü.

Ünlü ekonomist Nouriel Roubini'den Bitcoin açıklaması: Para değil balon Dünyaca ünlü ekonomist Nouriel Roubini, Bitcoin ile ilgili açıklamalarda bulundu. Roubini, Bitcoin'i "para değil balon" olarak nitelendirdi.

Bitcoin'de düşüş sürüyor! 30 bin seviyelerini gördü... Bitcoin, Elon Musk'un açıklamaları ve Çin'in kısıtlamaları sonrası düşüşe geçti. Son 24 saatte 29 bin 900 doları gören Bitcoin şu sıralar 39 bin 500 dolar seviyesinden işlem görüyor.