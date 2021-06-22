Çeyrek altının fiyatı düştü, işte altın fiyatlarında son durum

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın fiyatlarında düşüş gözlere çarptı. İstanbul Kapalıçarşı'da bugün çeyrek altın 802,00 liradan işlem gördü, işte altın fiyatlarındaki son durum...

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