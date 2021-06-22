Düğün merasimleri başladı, altın fiyatları merakla takip ediliyor peki son durum ne? Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte yatırımcısının da yakından takip ettiği altında son fiyarlar... Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,4 azalışla 495,00 liradan tamamladı.
ÇEYREK ALTIN LİRAYA DÜŞTÜ
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 802,00 lira, Cumhuriyet altını 3.282,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,4 azalışla 495,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, dün ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
Altın fiyatları el yakıyor! Çeyreğin imitasyonu bile 50 TL Altın fiyatlarının yüksek olması ve düğün sezonunun gelmesi ile birlikte imitasyon altına olan ilgi arttı. Çeyrek altının imitasyonunun bile 50 lira olduğu piyasada vatandaşlar, 40 bin liralık alışverişlerini bin liraya mal edebiliyorlar.
Dolar ve altın dalgalı sularda ABD Merkez Bankası, “tahvil alımını azaltma" ve "faiz artışı" şeklinde gerçekleşecek iki aşamalı sıkılaşma politikasını uygulamaya başlayacak. Dolar dünyada güçleniyor. 'Ons'ta ise 10 yıl önce yaşanan büyük düşüşün benzerinden korkulsa da; beklentiler büyük ölçüde fiyatlara yansımış durumda...