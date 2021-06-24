Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esnafa hibe desteğinde başvuru süresi 23 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 23.59'da sona ermişti.

1 TEMMUZ PERŞEMBE SON GÜN

Ticaret Bakanı Muş, gelen talepler üzerine bu sürenin 1 Temmuz'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Bakan Muş, Twitter'dan üzerinden yaptığı açıklamada, ''Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize verilen 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteğinin son başvuru tarihini gelen talepler üzerine 1 Temmuz 2021 Perşembe saat 23.59’a kadar uzattık'' ifadelerine yer verdi.

Esnafa müjde! Hibeler bugün cepte Esnafa yönelik 3 ve 5 bin liralık hibe ödemesi bugün başlıyor. 1 milyon 31 bin esnafa yaklaşık 3,4 milyar liralık destek verilecek.

Esnafa hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Hibe desteğine başvuran esnafımıza yarından itibaren ödemelere başlıyoruz" dedi.