Esnafa hibe desteğinde başvuru süresi 23 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 23.59'da sona ermişti.

1 TEMMUZ PERŞEMBE SON GÜN
Ticaret Bakanı Muş, gelen talepler üzerine bu sürenin 1 Temmuz'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Bakan Muş, Twitter'dan üzerinden yaptığı açıklamada, ''Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize verilen 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteğinin son başvuru tarihini gelen talepler üzerine 1 Temmuz 2021 Perşembe saat 23.59’a kadar uzattık'' ifadelerine yer verdi.

Esnafa müjde! Hibeler bugün cepte Esnafa müjde! Hibeler bugün cepte Esnafa yönelik 3 ve 5 bin liralık hibe ödemesi bugün başlıyor. 1 milyon 31 bin esnafa yaklaşık 3,4 milyar liralık destek verilecek.

Esnafa hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor Esnafa hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Hibe desteğine başvuran esnafımıza yarından itibaren ödemelere başlıyoruz" dedi.