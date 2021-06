Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

İZMİR

Beyaz et sektöründe ileri işlenmiş ürünlerde Türkiye lideri olan Lezita yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Geçtiğimiz yıl İzmir Kemalpaşa’daki tesislerine 100 milyon lira yatırım yapan firma, ikinci beyaz et üretim tesisini Kahramanmaraş’ta kuruyor. 130 milyon avro yatırımla yani yaklaşık 1,35 milyar TL yatırımla hayata geçirilecek tesis bütün piliç, parça piliç ve ileri işlem (şarküteri, köfte, döner) üretim hatlarında oluşacak. 2024 yılında devreye alınacak tesis, 3 bin kişiye istihdam sağlayacak.

NİĞDE’YE DAMIZLIK TESİSİ

Lezita Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Abalıoğlu, 200 bin metrekare alanda kurulacak et entegre tesisinde ilk aşamada yıllık 150 bin ton piliç eti üretimi yapılacağını ve bunun 35 bin tonunun ileri işlenmiş ürünlerden oluşacağını, ikinci etapta ise yıllık piliç üretiminin 300 bin tona, ileri işlenmiş ürünlerin de 65 bin tona ulaşılacağını açıkladı. Kahramanmaraş’ta et entegre üretim tesisine ek olarak aynı bölgede 90 bin metrekarelik alanda brolier yem fabrikası ve 80 bin metrekarelik alanda Kuluçkahane tesisini devreye alacaklarını belirten Abalıoğlu, “Ayrıca Niğde’de 40 bin metrekarelik damızlık yemi tesisi ve yine Niğde’de toplam 400 bin metrekarelik damızlık kümesi ile yatırımımızın toplam tutarı 130 milyon avro olacak. Yeni yatırım hem Türkiye beyaz et sektörüne ivme kazandıracak hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacak” dedi. Abalıoğlu, Kemalpaşa ve yeni yatırımla birlikte Lezita olarak 7 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacaklarını bildirdi.

BÖLGE EKONOMİSİNE KATKI

Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül de yeni üretim yatırımıyla Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da ham madde ve Orta Doğu’da ihraç pazarlarına daha yakın olacaklarını söyledi. Bölgede üretim sürecine 5-6 şehrin de katılacağını dile getiren Ergül, “İzmir’de 500 yetiştiricimiz var. Kahramanmaraş’ta da 500 yetiştirici ile anlaşacağız. Üreticilerin yem, veterinerlik ve damızlık ihtiyacını biz karşılayacağız” diye konuştu.

Kanatlı et ihracatının Avrupa’ya yapılmadığına işaret eden Ergül, “Birleşik Krallık, Çin, Uzak Doğu bize çok yakın. Avrupa da bize çok yakın olacak. Şu anda Balkan ülkeleri, Irak, İran, Japonya’ya ihracatımız var. Yeni pazarlar İngiltere ve Çin. Hedefimiz ilk üçe girmek ve bu yatırımlarla lider olmak” ifadelerini kullandı.

KANAT FİYATI YÜZDE 50 ARTTI

Mesut Ergül, yem maliyetlerinin yüzde 65’ini ithal girdilerin oluşturduğunu, kanatta fiyat artışının yüzde 50 olduğunu belirterek “Maliyetler önde gidiyor ancak biz aradaki farkı ileri işlenmiş inovatif ürünlerle kapatmaya çalışıyoruz” dedi. Ergül, yem maliyetlerini mısır, yağlı bitkiler ve buğdayın maliyeti etkilediğini, mısırda dışa bağımlılığın yüzde 70 olduğuna dikkat çekerek, “Bunun yüzde 30’unu kendimiz karşılıyoruz. O sebeple kur girdi maliyetlerini etkiliyor” diye konuştu.

PANDEMİDE MARKET SATIŞLARI PATLADI

Pandemi sürecinde satışları artırmayı başardıklarını dile getiren Ergül, “Türkiye’de kişi başı yıllık tavuk tüketimi 20 -21 kilo iken pandemide 17-18 kiloya düştü. Buna karşın pandemide market talebi yüzde 60 arttı. Bizim market satışlarımız ise yüzde 50’nin üzerinde artış gösterdi. Acun Ilıcalı ve Somer Şef ile tanıtımını yaptığımız ürünlerde tam 20 kat büyüdük. Parça odaklı piliçlerle oyunu değiştirdik. Geçen yıl 100 milyon lira yatırım yaparken 900 yeni kişiyi istihdam ettik. Böylece 2019 yılında 2,2 milyar lira olan ciromuzu 2020 yılında 2,5 milyar liraya çıkardık. 2021’de ise 3,8 milyar liralık satış bekliyoruz” dedi.

İHRACATI İKİYE KATLAYACAK

Borsaya önümüzdeki bir iki yıl açılmayı düşünmediklerini söyleyen Abalıoğlu, 2024 yılından sonra olabileceğini ifade etti. Yatırımın finansmanında ihracat gelirlerine vurgu yapan Abalıoğlu, “Bu yıl 75 milyon dolar ihracat hedefimiz var. Toplam 62 ülkeye ihracat yapıyoruz. Üretimin ihracattaki payını bu yıl sonunda yüzde 12’ye, 2025’e kadar ise yüzde 25’e çıkaracağız. Beş yılda ihracatı iki katına çıkarmış olacağız” dedi.

