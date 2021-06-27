Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pandeminin inşaat sektörünü derinden etkilediğini ifade eden Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Hakan Akdoğan, “Normalde yapılması gereken konut sayısının ancak yarısı yapılabildi. Ayrıca faizlerin yükselmesi hem konut arzını hem de konut satışlarını geriletti. Bunların yanı sıra normalleşmeyle evlilik sezonunun açılması, taşınmaların başlaması, kentsel dönüşümdeki hareketlilik kiralık fiyatlarını artırmaya devam ediyor. Örneğin İstanbul’da 1.500 TL olan bir daire yeni kiracılara 2.500 TL’lere kadar fiyatlara kiralanabiliyor. Öyle ki; Şişli, Kadıköy, Bakırköy ve Üsküdar gibi bazı ilçelerde kiracı olmak için vatandaşlar, emlakçılara isim yazdırıp haftalarca sıra bekliyorlar. Kira artışlarının üçüncü çeyrekte üniversiteler açıldığı zaman daha da artacağını düşünüyoruz” dedi.

TAHLİYE HAKLARI YOK

Ev sahiplerinin kiracıların yükümlülüklerini yerine getirdiği müddetçe kiracılarını çıkaramayacaklarını dile getiren Akdoğan “Taşınmaz satışında bile mevcut kira kontratı devam eder. Yeni şart istenemez. Yeni kontrat gerekmez. Mevcut kiracılarda ise kira kontratı bir yıllık bile olsa kira sözleşmesi otomatik olarak uzar. Haklı bir sebep olmadıkça; mesela, kira bedelleri o bölgede yükseldi diyerek kiracının tahliyesi talep edilemez” diye konuştu. Akdoğan, herhangi bir hukuksuzluk karşısında kiracıların Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden şikâyette bulunabileceğini söyledi.

Çare kiralıklar! Hocası ve başkanı henüz belli olmayan, transfer için adım atamayan sarı kırmızılılar, kiralık olarak gönderilen oyunculara “15 Haziran’da İstanbul’da olun” mesajı geçti.

Kiralık eşya dönemi Kısa süreli ya da bütçeyi zorlayacak ihtiyaçlar için “kiralık eşya” furyası başladı. Anne-bebek ürünleri, bilgisayar, ev aletleri, giyilebilir cihaz, kamera, spor malzemeleri, tablet gibi birçok ürün 1, 3, 6 ve 12 aylık dönemler hâlinde kiralanabiliyor.