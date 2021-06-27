Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brezilya Futbol Federasyonu ve Bitci Teknoloji arasında imzalanan anlaşma kapsamında, Brezilya Millî Takımı için bir taraftar token projesi geliştirilecek. İlerleyen dönemde farklı borsalarda da listelenebilecek token’ların ön satış ve borsada işlem görme tarihleri Bitci ve Brezilya Futbol Federasyonu tarafından ortak bir çalışmayla belirlenecek.

NFT'LER GELECEK DÖNEM SATIŞTA

Son dönemin en popüler konularından olan NFT’ler (non fungible tokens) de anlaşma kapsamında yer alacak. Bitci Teknoloji altyapısı üzerinden Brezilya Millî Takımı ve futbolcuları için geliştirilecek NFT’ler gelecek dönemde satışa çıkacak. Öte yandan yapılan anlaşma Brezilya Erkek ve Kadın A Millî Futbol Takımlarının yanı sıra U-20, U-17 ve U-15 takımlarını da kapsıyor. Bitci Teknoloji CEO’su Onur Altan Tan, dünya futbolundaki ilk millî takım anlaşmasını İspanya ile hayata geçirdiklerini hatırlatarak, “Bu önemli iş birliğiyle teknolojimizi Güney Amerika’ya taşıyoruz. Umuyoruz ki, bu iş birliği onlara daha nice başarılar getirecek. Gelecek dönemde hayata geçireceğimiz taraftar token ve NFT projelerimizi, Brezilya taraftarlarıyla buluşturmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

BİTCİ İLE TÜM TARAFTARLARLA ETKİLEŞİM

Brezilya Futbol Federasyonu Başkan Vekili Antonio Nunes ise “Bitci ile birlikte, dünyanın dört bir yanındaki tüm Brezilya Millî Takımı’nın taraftarlarıyla etkileşime geçme fırsatına sahibiz. Taraftarların, dünyanın en popüler millî takımı için hissettiği tutkuyu, özel deneyimler, avantajlar ve içeriklerle birleştireceğiz” ifadelerini kulandı.

Bitci, İspanya Millî Takımı'na girdi Bitci Teknoloji ve İspanya Futbol Federasyonu, İspanya Millî Futbol Takımı’na yönelik bir taraftar token geliştirilmesi konusunda anlaşmaya vardı. Projeyle birlikte, dünyada ilk kez bir futbol millî takımı, taraftar token projesini hayata geçirecek.

Bitci ‘blockchain’in devler liginde Son dönemde blockchain dünyasında hayata geçirdiği yenilikçi uygulamalar ve imza attığı uluslararası iş birlikleriyle adından söz ettiren Bitci Teknoloji, dünyanın önde gelen blockchain platformlarından Universal Protocol Alliance’da Türkiye’yi temsil etmeye hazırlanıyor.