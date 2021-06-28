Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik ÇANAKKALE

Avrupa Birliği (AB) Ufuk 2020 programı kapsamında karbon salınımını azaltmak ve yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırmak adına UEDAŞ tarafından hayata geçirilen projenin ilk adımı Gökçeada için atıldı. 'Gökçeada Enerjin Yeter' projesinin açılış töreni UEDAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Ergüneş’in ev sahipliğinde Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, Bozcaada Belediye Başkanı Dr. Hakan Can Yılmaz’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. İsmail Ergüneş “Projeyle Gökçeada’ya enerji depolama tesisi kuruyoruz. Adada mevcutta çalışır durumda olan yenilenebilir enerji santralleri ve jeneratörler kurulacak Sanal Güç Santrali-VPP sistemine entegre edilecek. Böylelikle adaların enerjisi yenilenebilir enerjiden sağlanmaya çalışılacak” dedi.

42 AYDA TAMAMLANACAK

Aralarında İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, Danimarka ve Hollanda gibi ülkelerden toplamda 19 ortağın yer aldığı proje toplam 7,2 milyon avroya mal olacak ve yüzde 70’i AB tarafından hibe edilecek. Projenin 42 ayda tamamlanması bekleniyor. UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı da şu anda Gökçeada'da 6 megavat enerji kullanıldığını, yenilenebilir kapasitenin ise 2 megavat olduğunu söyledi. Projeyle ileride faturaların da düşeceğine işaret eden Danacı “Proje kapsamında 2 megavat gücünde enerji elde edilecek. Projeden toplamda 7.260 abone faydalanacak. Benzer çalışmalar, Türkiye'deki diğer adalarda da yapılacak” şeklinde konuştu.

Temiz enerji ile ihracat da artacak Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi ile "temiz tüketim" herkes için ulaşılabilir olacak. Bu sisteme girenler Avrupa'ya ihracatta hem vergi hem öncelik avantajı yakalayacak.

Yeşil enerji için 6 kat daha madene ihtiyaç var Tüm dünyada yeşil enerjiye geçiş süreci hızla sürerken, TOBB Madencilik Meclisi Başkanı İbrahim Halil Kırşan, fosil yakıtlardan yeşil enerjiye dönüşüm sürecinde altı kat fazla madene ihtiyaç duyulacağını söyledi.