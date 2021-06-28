Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TMSF'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, Fon'un, kayyum olarak atandığı Sürat Kargo Lojistik ve Dağıtım Hizmetleri AŞ ile Sürat Lojistik Hizmetleri AŞ'nin varlıklarının, ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında satışına karar verildi.

İHALEYE ÇIKARILACAK

Söz konusu bütünlüğün kapsamı Sürat Kargo Lojistik ve Dağıtım Hizmetleri AŞ ile Sürat Lojistik Hizmetleri AŞ'nin mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerinden oluşuyor.

Muhammen bedeli 325 milyon bin lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

İHALE ESENTEPE'DE

İhale, 28 Temmuz 2021'de saat 14.30'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

Sürat Kargo ‘Covid-19 güvenli iş yeri' belgesi aldı Sürat Kargo koronavirüs salgınına karşı aldığı tedbirler nedeniyle TVRM (Transmittable Virus Risk Management) Kovid-19 sertifikasını almaya hak kazandı.

Erciyes Anadolu Holding TMSF ile büyüyor Bünyesinde Hes Kablo, İstikbal, Bellona, Mondi, Boyteks ve Boyçelik gibi markaları bulunduran Erciyes Anadolu Holding, TMSF yönetiminde yeniden yapılandırmasını tamamlarken, geçen yıl bir önceki yıla göre ciroda yüzde 21,5, net kârlılıkta ise yüzde 63,8’lik büyüme yakaladı. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal “Bu şirketler dünden daha güçlüdür” dedi.

TMSF 5 şirketi daha satmayı planlıyor 803 şirkette kayyumluk gö-revi icra ettiklerini belirten TMSF Başkan Muhiddin Gülal, "Aktif büyüklükleri 68 milyar TL olan bu şirketlerde, 40 bin 580 çalışanımız var. 2021’de Aynes Gıda, Alfemo Mobilya, Aker Tekstil, MarkAntalya AVM, Central Hospital’in satışı düşünülüyor" dedi.