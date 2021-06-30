Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun açıklamasına göre, elektrik üretiminde oluşan maliyet artışları nedeniyle tarifelerde değişikliğe gidildi.

YÜZDE 15 ZAM

Buna göre, nihai elektrik satış fiyatında 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere tüm abone grupları için yüzde 15 zam yapıldı.

1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN GEÇERLİ

Bu kapsamda, 1 Temmuz itibarıyla mesken aboneleri 100 kilovatsaat elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil olmak üzere 91,56 lira ödeyecek.

Elektrik tüketimi tam kapanmada yüzde 12,2 arttı Türkiye'nin elektrik tüketimi, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 29 Nisan'da uygulanmaya başlanan ve 17 Mayıs’ta sona eren tam kapanma sürecinde yüzde 12,2 arttı.

Elektrik ucuzken depolanıp fiyat yüksekken satılabilecek Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrik depolama tesislerinin şebekeye entegre edilmesi ve piyasa kuralları çerçevesinde faaliyet göstermesinin önünü açan yönetmeliğin onaylandığını belirterek, sistem esnekliği sağlayacak depolama tesislerinin Türkiye'nin temiz enerji kapasitesinin daha da artırılmasına katkı sunacağını bildirdi.