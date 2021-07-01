Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

Geçtiğimiz günlerde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın başkanlığında, Bakanlıkların istediği yasal düzenlemelerle ilgili bir toplantı yapıldı. Toplantıda özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcileri Marmara Denizi’nde ortaya çıkan müsilaj benzeri deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik bazı yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Bu kapsamda, ileri biyolojik arıtma tesislerinin kurulmasında belediyelerde olan bazı yetkilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilmesi gibi konularda öneriler gündeme geldi. Hazırlanan taslağa göre ileri biyolojik arıtma tesislerinin kurulması konusunda belediyeler önce uyarılacak, bu uyarıya rağmen arıtma tesisi kurmayan belediyenin merkezî bütçeden aldığı paydan yapılacak kesintilerle, tesisin yapılmasını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üstlenecek. AK Parti’nin hukukçu milletvekilleri ise bu belediyelerin gelirlerinden kesinti yapılmasının doğru olmayacağını, bu konuda Bakanlık ile yerel yönetimlerin işbirliği yapması gerektiği yönünde görüş bildirdi. Arıtma tesislerinin Yap İşlet Devret (YİD), kamu-özel ortaklığı ve yap-kirala modeli ile kurulması da tartışılıyor.

ÇEKLERE İBRAZ YASAĞI

Meclis’te tatil öncesi çıkarılacak düzenlemeler arasında, vadeli çek uygulamasına ilişkin ibraz yasağı süresinin uzatılması da bulunuyor. Çekin üzerinde yazılı tarihten önce bankaya ibrazının yasak olmasına ilişkin uygulamanın süresi 2021 yılı sonunda doluyordu. Bu yasak, son birkaç yıldır çıkarılan torba yasalarda belli dönemler için uzatılıyordu. Ancak pandeminin de etkisi ile yasağın 2025 yılı sonuna kadar uzatılması gündeme geldi.

DÜZENLEME ORTAKLIK PAYLARI

Taslağa göre imar uygulamaları sırasında, cami, yol, çocuk parkı, otopark veya okul gibi kamu hizmetleri için mülk sahiplerinden, arazi veya arsanın yüz ölçümünün yüzde 45’ine kadar yapılan ‘Düzenleme ortaklık payı’ kesintisi ile ilgili farklı uygulamalara da son verilecek. AK Parti kaynakları, bu konuda belediyelerin farklı oranda kesinti yaptığını belirterek “Bir belediye imar düzenlemesi sırasında düzenleme ortaklık payı olarak yüzde 20 kesinti yapıyor, ikinci bir imar planı çıktığında kalan yüzde 25’i de kesiyor ama mahkemeler bu kez ‘İki kez kesinti yapamazsın’ diyor. Hâlbuki yapılan toplam kesinti zaten yüzde 45’i geçmiyor. Bu tip farklı uygulamaları ortadan kaldırmak için imar kanundaki düzenleme ortaklık paylarına ilişkin yeni bir çerçeve çizilecek” bilgisini verdi.

Bakan Kurum'dan müsilaj açıklaması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara’da ortaya çıkan müsilaj ile ilgili olarak açıklamada bulundu

Marmara'da 8 bin 405 metreküp müsilaj temizlendi Marmara Denizi'nde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında, 21 günde 8 bin 405 metreküp müsilaj temizlendi.