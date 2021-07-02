Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), üretmeye, istihdamı artırmaya, yeni girişimcileri çıkarmaya, büyümeye ve katma değer oluşturmaya yönelik birçok projeyi hayata geçiriyor. Bu kapsamda, üniversitelerle iş birliğini güçlendiren AOSB, bilgiyi de üretime dönüştürüyor. AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü "Tekstil, kimya, plastik, metal, gıda gibi sektörlerin içinde olduğu geniş yelpazede faaliyet gösteren AOSB, Adana’nın %60’lık ihracatını karşılıyor. Biz bunu yeterli bulmayarak, daha iyi noktalara taşımanın arayışına girdik. Bu ihtiyaçtan hareketle üniversite- sanayi iş birliğine büyük önem verdik. İhracatı arttırmanın en önemli gereklerinden birisi katma değeri yüksek ürünlerle dünya pazarlarına girmek. Bunun yolu da üniversitelerle iş birliğinden geçiyor. Bu kapsamda, sadece kentimizde bulunan Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) ve Çukurova Üniversitesi ile iş birliğinin yanı sıra Tarsus Üniversitesi ve Osmaniye Korkut Ata üniversiteleriyle de iş birliği protokolleri imzaladık. 2021 Nisan ayı itibarıyla da ATÜ Teknoloji Transfer Ofisi AOSB de faaliyetlerine başladı. Bunun yanı sıra sanayicilerimizin ulusal ve uluslararası desteklerden yararlanmaları amacıyla üniversite-sanayi ara yüzü olarak 2019 Ekim ayında AOSB Proje Destek Ofisimizi hayata geçirdik" diye konuştu.

40 MİLYON TL'LİK KAMU DESTEĞİ

Proje Destek Ofisinin faaliyetlerinden de söz eden Başkan Sütcü "Şu ana kadar 300’ün üzerinde işletmemiz yerlerinde ziyaret edilerek potansiyelleri tespit edilmeye çalışıldı. Bunlardan %20'siyle üniversiteden akademisyenlerle eşleştirme yapılarak 2020'de yaklaşık 20 milyon TL tutarında kamu desteği aktarıldı. 2021 yılı sonuna kadar toplam 40 milyon TL üzerinde kamu desteği sağlanması hedefleniyor. TEVMOT (Türkiye’de Enerji Verimli Motorların Değiştirilmesi Projesi) projemizle de KOBİ’lerde yeni ve enerji verimli motorların eskileriyle değiştirilmesini sağlıyoruz" dedi. Öte yandan "AOSB Sanayi Odaklı AR-GE ve İnovasyon Proje Yarışması” düzenlediklerini bildiren Sütcü “Bu yıl ulusal bazda geniş bir katılımla düzenlediğimiz yarışmadaki fikirlerin üretime dönüşünden kazanan bölge ve ülke ekonomisi olacaktır. Akademisyen, lisans, lisansüstü ve Meslek Yüksek Okulları kategorilerinde, 10 farklı tematik alanda düzenlenen ve toplam 174.000 TL ödüllü yarışma gelecek yıllarda da geleneksel olarak düzenlenecek" ifadesini kullandı.

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