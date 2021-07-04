Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

DENİZLİ

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Denizli Milletvekili Nilgün Ök ve Kadın Kolları Birim Başkanlarından oluşan heyet, Denizli’de birtakım temaslarda bulundu. Başkan Ayşe Keşir, AK Parti Kadın Kolları olarak devraldıkları gelenek ile saha programlarına Hakkâri ile başladıklarını ve 81 ile yayacaklarını söyledi.

"3 BİNİN ÜZERİNDE KİŞİYE ULAŞILDI"

Keşir “Biz gittiğimiz ilin kadınlarına, kırsal kalkınma ve kadın emeğine yönelik bir proje, bir gelecek bırakarak ayrılmak istiyoruz. 81 ilde bunu projelendirdik. Kırsal kalkınmaya ve kadın emeğine yönelik gerçekleştirilecek olan buluşmalarla, iş kurmayı ve meslek edinmeyi isteyen kadınlarla bir araya gelinerek, kadınların işgücüne katılım oranlarının artırılmasını amaçlanıyoruz. Bugüne kadar toplamda 3 binin üzerinde kişiye ulaşıldı” diye konuştu.

Kadınların istihdama katkısının hem ekonomi hem de sosyal yaşam alanında önemli olduğunu söyleyen Keşmir “Çalışma hayatında olmayan kadınların çocukları için bir hedefi var onları büyüttüyse çevresi, mahallesi, ilçesi, ili yada Türkiye için bir hayali var. Onlar bizim en kıymetli hazinemiz. Hükûmetin zaten yıllardır farklı bakanlıklar üzerinden uyguladığı pek çok hibe ve destek programı var. Gittiğimiz illerde halka açık toplantılar düzenleyerek hayali olan kadınları bulmak, onlara bir kapı aralamak istedik. Bugün bu toplantıda kendi işini kuran, büyüyen kadınlarımızla buluşacağız, onların hikâyelerini dinleyeceğiz. Allah’ın verdiği güce inanın. Sadece sizden ricam biraz sabır, biraz istikrar ve biraz kararlılık. Dışarıda bir devlet dairesinde ya da herhangi bir yerde bir zorlukla karşılaştığımızda o bizi ürkütüyor, o alanda tecrübemiz olmayabiliyor. Ne olur üstüne üstüne gidin” dedi.

DESTEKLERLE HAYATLARI DEĞİŞTİ

Program kapsamında bugüne kadar hibe ve destek olarak hayatlarına yön veren kadınların hikâyeleri anlatıldı. Yeni iş kuran veya mevcut işlerini büyüten kadınlar, yaşadıklarını anlattı.

700 BİN TL HİBE ALDI

∂ Gülten Büyükkal: Yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren bir işletmem olsun istiyordum. Ardından devletimizin verdiği hibeleri duydum. Denizli’de Tarçın isimli bir kafe işletiyorum. Toplam yatırım 1 milyon TL’yi geçti. Bunun yüzde 65’ini destek olarak aldık. 700 bin TL’ye yakın hibe alındı. Allah’a çok şükür işlerimiz çok yoğun.

MESLEK SAHİBİ OLDU

∂ Nürdane Koşar: İŞKUR’a başvurduktan sonra hayatım değişti. Bir yılda dokuma mesleğini öğrendim. Bir meslek sahibi oldum. Artık aile ekonomime de destek sağlıyorum

EV PASTASINI MARKALAŞTIRDI

∂ Nergiz Poyraz: Ortağım ile birlikte evde yaptığımız pastaları ticari hâle dönüştürme fikri ile yola çıktık. 2004 yılında atıl durumda olan Hamıneller Kadın Kooperatifini devraldık. Ardından ismini Ayasofya Kadın Kooperatifi olarak değiştirdik. KOSGEB’ten 98 bin TL destek aldık. Evde yaptığımız pastaları marka oluşturmaya karar verdik.

KADIN ÇİFTÇİ OLDU

∂ Zehra Kart: Çocukluğumdan beri hayvancılığın içindeyim. Eşim destekler olduğunu söyledi. Başvurdum. Çok hızlı çıktı. Allah razı olsun başımızdakilerden. Bu işte ilerlemek isteyen bayanlara sesleniyorum. Vazgeçmeyin. Şimdi bende bir üretici oldum.

DESTEKLE DÜNYAYA AÇILDI

∂ Özlem Çınar Erkuş: Evimizin bahçesine lavanta ekimi ile başladım. Sonra bir tesis kurduk. KOSGEB’e başvurduk.. Aldığımız destekle yağlarımızdan sabunlar, mumlar, tütsüler, oda kokuları, kolonyalar gibi ürünler yaptık. Kendimize bir web sayfası açtık. Şu anda Türkiye’nin bir çok noktasına satış yapıyoruz. Ayrıca Avrupa, ABD, Kuveyt gibi ülkelere ihracata başladık.

KENDİ SERASINI KURDU

∂ Serpil Ergen: 10 yıl Antalya’da çalıştım. Ardından köyüme döndüm. Seracılık ile ilgili bir destek programı olduğunu öğrendim. Ailecek bu işe girdik. Devletimiz sağ olsun çok büyük destek oldu. Kadınlarımız güçlü ve cesaretli olursa her şeyi yapabilirler.

Girişimci kadınlara 765 bin TL hibe desteği Gıda sektöründeki girişimci kadınları desteklemek amacıyla ikinci kez hayata geçirilen Kız Kardeşim Hibe Programı’nın kazananları 29 Haziran 2021 tarihinde düzenlenen çevrimiçi törenle tanıtıldı. Girişimci kadınlara toplamda 765 bin TL hibe desteği sağlandı.