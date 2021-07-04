Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Haziran ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerinin 5 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

YARIN HESAPLARA YATACAK

Haziran ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, “Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri 5 Temmuz Pazartesi günü hesaplara yatırılacak” açıklamasında bulundu.

Kısa çalışma ödeneğinin süresi 3 ay uzatıldı Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 30 Haziran 2021'e kadar uzatılması Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kısa Çalışma Ödeneği ve KDV indirimi destekleri turizmcileri memnun etti Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, "Turizm sektörüne verilen her türlü destek ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamaktadır." dedi.