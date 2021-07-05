Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, martta sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı bir gün Osmangazi Köprüsü'nden geçen araçları sayarak, “1 saatte 15 araç geçti, bugünün maliyeti 12 milyon Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşlarına” demişti. Veriler ise bu iddianın doğru olmadığını ortaya çıkardı. Körfez geçişini 2 saatten 6 dakikaya düşüren Osmangazi’den günlük geçen araç sayısı, garanti edilen araç sayısını geride bıraktı.

43 BİN KİŞİ GEÇTİ

Edinilen bilgiye göre; bu senenin 1’inci işletme yarıyılında, köprüden geçişi garanti edilen araç sayısı 40 bin olurken, geçen araç sayısı garantiyi aşarak 42 bin 134 oldu. Geçiş garantisi 2.134 araçla geride bırakılırken, benzer bir tablo gişe geçişlerinde de yaşandı. Köprünün ilk kesimini oluşturan Hersek-Orhangazi arası gişelerden garanti edilen araç sayısı 40 bin olurken, geçen araç sayısı 51 bin 998 oldu. Bursa-Kuzey arası gişelerden 58 bin 795 araç geçerken, garanti araç sayısı ise 35 bindi. Bursa Batı-Balıkesir Batı arası gişelerden 17 bin garanti araç sayısı belirlenirken, geçen araç ise bunun iki katına yaklaşarak 33 bin 746 oldu. Balıkesir Batı-İzmir gişelerden ise 23 bin araç garantisi verilirken, geçen araç sayısı ise 21 bin 959 olarak kaydedildi. Son kesim hariç, köprü ve takip eden yolun tamamından garantiden fazla araç geçiyor. Garanti edilen sayı geçildikten sonra her araç için elde edilen gelirin yüzde 30’u doğrudan hazineye kalırken, işletme giderlerini ise işletici firma kendisi karşılıyor.

Osmangazi Köprüsünde 48 kaçak göçmen İstanbul'dan yola çıkarak Çanakkale'den Yunanistan Adalarına kaçmak için, içerisinde Afgan uyruklu 48 kişinin bulunduğu minibüs durdurularak 48 kişi gözaltına alındı.

Osmangazi Köprüsü’nün 15 aylık hasılatı; 2 milyar TL Osmangazi Köprüsü, ekonomiye katkısıyla adından söz ettiriyor. Hesaplamalara göre köprü, ekonomiye 15 ayda 2 milyar TL kazandırdı.

Osmangazi Köprüsü satılıyor mu? Açıklama geldi Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ CEO'su Yavuz Batum, Osmangazi Köprüsü'nün satılacağı iddialarına ilişkin olarak ortakların uygun bulduğu takdirde bir miktar hisse satışı hedefleyebileceğini belirtti.