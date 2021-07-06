Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın fiyatları, kısıtlamaların kaldırılması ve düğün sezonunun gelmesi ile birlikte en çok merak edilen ve araştırılanlar arasında yer alıyor. Son olarak altın alımında kredi kartına taksit sayısı düşürülmüş, bu durumun alım gücünde nasıl bir etki oluşturacağı merak konusu olmuştu. Altının 500 lira sınırını aşması ile birlikte uzmanlar, altın fiyatlarındaki yükselişin sene sonuna kadar süreceği, gram fiyatının ise 600 lira civarında olacağı tahmininde bulunuyor.

6 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 502,4 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 824 lira, Cumhuriyet altını da 3365 liradan satılıyor.

GRAM ALTIN 500 LİRA SINIRINI GEÇTİ, YIL SONU BEKLENTİSİ 600 LİRA

Günlerdir yatay seyreden gram altın 500 lira sınırını geçti. Uzmanlar, altının yükselişini sürdüreceğini ve yıl sonunda 600 lira civarında olacağını öngörüyor.

Kripto piyasa hacminin artmasının, altının ons fiyatında düşüşe neden olduğunun altını çizen Kapalıçarşı esnafı Kaan Gözüm, "Pandemi döneminde herkes güvenli yatırım aracı olan altına yöneldi. Kripto paraların ons fiyatının üzerinde ciddi etkisini gördük. Kripto para piyasası artınca, ons altın fiyatında bir gevşeme oldu. Ağustos ayı itibariyle pandeminin etkisinin azalması durumunda sanayide üretim çarkları dönecek ve bunun kıymetli madenler olan gümüş ile altına yarayabileceği söyleniyor. Altındaki hareketin Ağustos ayı itibariyle ons bazında hareketleneceğini söyleyebiliriz. Gram altının sene sonu 600 lira civarı hedefi var. Altının her sene yüzde 10 ila 15 arasında bir getiri sağladığını söyleyebiliriz" diye konuştu.

TAKSİT SAYISININ DÜŞÜRÜLMESİ OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR

Kredi kartıyla altın satışında taksit sayılarının 6'dan 3'e düşürülmesine ilişkin de konuşan Gözüm, "Altında taksit sayısının düşürülmesinin piyasalara olumsuz bir etkisi olabilir. Normalleşmeyle birlikte düğün sezonu açıldı, bu dönemde taksitle altın satışları yükselir. Kuyumcu esnafı için ilk başta biraz olumsuz bir hava oluşturabilir ancak daha sonra kendi rayına gireceğini düşünüyorum" açıklamalarında bulundu.

Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı, Temmuz ayı için yüzde 14,55 oldu.