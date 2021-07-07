Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumunun haziranda Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 1,94 arttığını ve yıllık enflasyonun yüzde 17,53'e yükseldiğini açıklamasının ardından gözler Merkez Bankasının (TCMB) 14 Temmuz’daki toplantısına çevrilirken TCMB'nin yayımladığı Haziran Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu’nda enflasyondaki yükselişin gıda ve temel mal gruplarından kaynaklandığı ifade edildi.

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN BEKLENTİ YIL SONUNA KAYDI

Yıllık bazda yüzde 42’yi aşan üretici fiyatlarındaki yükselişte, döviz kuru gelişmeleri, uluslararası emtia fiyatlarındaki birikimli artışlar ve süregelen arz kısıtlarının belirleyici olmaya devam ettiği belirtilen raporda, tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı baskıların güçlenerek devam ettiği kaydedildi. Enflasyondaki beklentilerin üzerindeki artış temmuz-ağustos olarak yoğunlaşan faiz indirimi beklentilerini de olumsuz etkiledi. Bank of America yetkilileri, TCMB’nin 2022 başlarına kadar faiz artıramayacağını düşündüklerini ifade ederken, elektrik ve doğalgaza gelen zamlar sonrasında temmuzda enflasyonun yüzde 18’e ulaşmasını, ekim ayına kadar enflasyonun bu seviyelerde kalıp, yıl sonunda ise yüzde 16,2’ye gerileyeceğini açıkladı. Son zamlardan sonra Türkiye için yıl sonu enflasyon beklentilerini Goldman Sachs yüzde 15,5’ten 16’ya, Deutsche Bank yüzde 15’ten 16’ya, JPMorgan yüzde 13,4’ten 14,7’ye, Barclays de yüzde 13,8’den 14,8’e çıkarırken Barclays, TCMB’nin dördüncü çeyrekte 350 baz puanlık bir faiz indirimi yerine 250 baz puanlık bir indirim yapmasını bekliyor. Citigroup ise enflasyon verisinin ardından bu yıl daha fazla faiz indirimi beklemediklerini belirtti.

Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19'da sabit bıraktı.

Merkez, faiz için bekleyecek Politika faizinin yüzde 19 olarak korunacağı, ilk indirimin temmuz ya da ağustosta gelebileceği belirtiliyor.