Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Engellilere yönelik Hibe Destek Projesinde başvuru sahibinin talep etmesi hâlinde, belirtilen maliyetler karşılanacak. Yapılan açıklamada “Kuruluş işlemleri desteği, iş yeri kuruluşu için yapılan resmî işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 5.000 lira. İşletme gideri desteği, sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım) en fazla yüzde 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 15.000 lira. Demirbaş desteği, sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dâhil en fazla 45.000 lira” denildi.

Girişimci kadınlara 765 bin TL hibe desteği Gıda sektöründeki girişimci kadınları desteklemek amacıyla ikinci kez hayata geçirilen Kız Kardeşim Hibe Programı’nın kazananları 29 Haziran 2021 tarihinde düzenlenen çevrimiçi törenle tanıtıldı. Girişimci kadınlara toplamda 765 bin TL hibe desteği sağlandı.

Esnafa hibe desteğinde başvuru süresi uzatıldı Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnafa hibe desteğinde başvuruların 1 Temmuz Perşembe saat 23.59'a kadar uzattıklarını açıkladı.