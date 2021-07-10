Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlerleyen dönemde limitin daha da yükseltilmesinin hedeflendiği bildirilen açıklamada, FAST sisteminde günlük ortalama 2 milyon adet anlık ödemenin müşteri hesapları arasında bir saniyeden daha kısa bir sürede gerçekleştirildiği ifade edildi. Ödemelerin, Kimlik numarası, telefon numarası ve e-Posta adresi ile kolay ve hızlı bir şekilde başlatılması için Kolay Adresleme Sistemine kayıt olan kullanıcı sayısı ise 11,3 milyona ulaştı.

FAST adı gibi hızlı olacak Merkez Bankasının başlattığı, bankaların da uygulama detaylarını anlattığı, kelime anlamı hızlı olan FAST para gönderme sistemi, para transfer işlemini 2-3 saniyede tamamlayacak.