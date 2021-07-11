Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehir merkezlerinden uzak bölgelerde ucuz fiyatların görülebileceğini belirten yetkililer; düşük rakamlı ürünün kaçak ve kalitesiz olabileceğini, araca büyük zarar vereceğini belirtiyor. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, özel araçlarıyla tatile çıkacak vatandaşların tasarruf için daha ucuza akaryakıt bulma arayışına girmemeleri ve ucuz akaryakıt tabelalarına aldanmamaları gerektiğini vurguladı. Piyasada fiyatın belli olduğunu belirten Palandöken “Bir ürün, maliyetinin altındaki fiyatlara satılıyorsa o ürünün kalitesinden şüphelenmek gerekir. Kimse ortalamanın altında satışla zararına ticaret yapmaz. Depoyu ucuza doldurayım derken, aracınızın motorundan olup daha ağır bir fatura ödemeyin. Güvenilen istasyonları tercih edin” dedi.

Akaryakıta ÖTV zammı Benzin, motorin ve LPG ile bazı akaryakıt ürünlerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) yüzde 54, yüzde 78 ve yüzde 189 oranında artırıldı.