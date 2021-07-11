Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Fiyatlar daha da artacak” endişesiyle talepler öne çekildi. Navlun ücretlerinde artışlar meydana geldi. Bu yükseliş devam ediyor. Salgın öncesinde 3-4 bin dolar olan standart bir konteynerin fiyatı, geçen ay 12 bin doları bulmuştu. Bugün fiyatlar 16 bin dolara dayandı. Sektörlerin taşıma maliyeti gittikçe tırmanıyor.

YIL SONUNA KADAR SÜRECEK

Mars Hava Deniz Kargo Genel Müdür Yardımcısı Aydın Çevik “Çin’den ithalatta haziranda 12-13 bin dolar seviyelerinde olan konteyner maliyetleri temmuzda 16 bin dolara çıktı. Konteyner taşımacılığında yer ve ekipman sıkıntılarının 2021’in sonuna kadar devam edeceğini söyleyebiliriz. Batıya daha yakın konumdaki Türkiye’nin tedarikte öne çıkması, bu sürecin pozitif yansıması oldu” dedi.

Denizde ‘konteyner’ karada ‘kota’ sorunu Pandemiyle hijyen standartları artarken birçok alanda koruyucu malzeme olarak kullanılan alüminyumda talep de fiyatlar da yükseldi. Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, 3 milyar dolar ihracat gerçekleştiren sektörün denizde ‘konteyner’ karada ‘kota’ sıkıntısı yaşadığını söyledi.