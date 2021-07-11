Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

Son dönemde mahalle aralarında mantar gibi türeyen fatura ödeme merkezleri dolandırıcıların yeni adresi oldu. BDDK verileri ve tüketici derneklerine gelen şikayetlere göre yılda 40 binin üzerinde vatandaş, 50 milyon TL dolandırıldı. Paralarını korsan merkezlere kaptıran vatandaşlar bir de doğalgaz, su ve elektriklerinin kesilmesi ile çifte mağduriyet yaşadı. Dolandırıcıların sahte fatura vurgununda iki yöntem izledikleri ortaya çıktı.

‘SİSTEME DÜŞMEDİ’ YALANI

İlk yöntem lisanslı olan bayileri devir alarak kayıplara karışmak... Dolandırıcılar bu yöntemde satılık olan fatura ödeme merkezlerini ilanlarına ulaşarak, belli bir bedel karşılığında burayı devralıyor. Uzun yıllardır bilinen ve güvenilen merkezin beli bir müşteri potansiyeli bulunuyor. Devralan kişi, gişede bulunan çalışanları değiştirmiyor. 1 ay kadar fatura tahsilatı yaptıktan sonra, dolandırıcılar kayıplara karışıyor. İnternet üzerinden faturasının ödenmediğini gören kişilere ise ‘Sisteme düşmedi, ancak faturanız ödendi’ yalanı söyleniyor. Ödeme yapan kişiye sahte bir makbuz veriliyor. Bir süre sonra yeniden faturasını ödemeye gelen vatandaş kapı duvar ile karşılaşıyor.

YAŞLILAR HEDEFTE

İkici yöntem, sahte tabela merkezleri... Bu merkezler ağırlıklı olarak Anadolu’da kümeleniyor. Kurumların logoları tabelalarda kullanılıyor. Vatandaşa yine sahte makbuz kesiliyor. Bu merkezlere ağırlıklı olarak yaşlı veya teknolojiye uzak kişilerin gitmesi nedeniyle durum suiistimale kolay hale geliyor. Vatandaş, BDDK veya kurumların sitesinden işletmenin kayıt numarasını kontrol etmiyor. Böylece birçok mağdur ortaya çıkıyor.

BAYİLERİ KONTROL EDİN

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu “Son dönemlerde çok fazla bu konuyla ilgili şikâyet duyuyoruz. Âdeta her mahallede bir fatura ödeme merkezi açılıyor. Bunların ne kadar güvenli, ne kadar korsan olduğu bilinmiyor. Tabela şirketlerini şöyle anlatabiliriz; mahalle aralarında kısa süreli açılan ve belli bir miktar paraya ulaştıktan sonra kapanan merkezler var. Hızlı dolandırıcılık!.. Bu tür merkezlere ağırlıklı yaşlı insanlar gidiyor. Açıkçası teknoloji ile arası çok iyi olmayan kişiler bunlar. Tabelayı gördüğünde, kayıt numarası veya BDDK sisteminden ‘yetkili bayi mi’ diye sorgulamıyor. Ödeme yapıldığında vatandaşa sahte bir fatura veriliyor. Vatandaş dolandırıldığını, 1 ay sonra yeniden fatura ödemeye gittiğinde anlıyor. Eski faturanın ödenmediğini de görüyor” dedi. Elektrik, doğalgaz veya su dağıtımı yapan kurumların kendi bayiliklerini açmalarının daha doğru bir yöntem olabileceğini söyleyen Aydın Ağaoğlu “Tabii bunlar maliyet. Bu kurumlar tahsilat için acenteleri yetkilendiriyor. Bunların denetimlerini de çok iyi yapılmıyor. Yılda 40 binin üzerinde mağdur olduğunu biliyoruz. Rakamlar çok yüksek” açıklamasında bulundu.

HER AY DENETLESİNLER!

Tüketiciyi Koruma Derneği ve Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal, fatura ödeme merkezlerinin acilen denetim altına alınması gerektiğini belirterek “BDDK izin belgeleri, vatandaşların görebileceği şekilde asılı olmalı. kolay yoldan para kazanmak isteyen, haksız kazanç peşinde olan birçok kesim var. Yeni açılan fatura ödeme merkezleri ile el değiştirenlere dikkat etmek gerekir. Gerekli belgeler her ay denetlenmelidir. Aksi takdirde kayıplara karışıyorlar, büyük mağduriyetler oluyor” dedi. Vatandaşlara da uyarılarda bulunan Aziz Koçal şunları söyledi: Faturalarını mümkün ise otomatik talimat ile ya da PTT’ye ödeyebilirler. Aldıkları makbuzları kontrol etmeliler. Yeni açılan bir ödeme merkezine de hemen ödeme yapılmayabilir. El değiştirenlere de mesafeli olmaları gerekir.

Aboneler, kendi faturalarını oluşturabilecek Zorlu Enerji, çağrı merkezi üzerinden dijital endeks ve fatura oluşturma uygulamasını başlattı. Uygulama sayesinde sayacına ulaşılamayan abonelerin sayaç endeksleri çağrı merkezinden tam otomasyon ile işlenebiliyor ve otomatik olarak fatura çıkarılabiliyor.

Elektrik piyasasında fatura için geriye dönük itiraz süresi 12 aya uzatıldı Elektrik piyasasında, piyasa katılımcılarının fatura dönemine ait uzlaştırma bildirimlerine ya da faturalara geriye dönük itiraz süresi 6 aydan 12 aya çıkarıldı.