Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

e-Ticaret kanallarının pandemi ile birlikte önem kazandığına dikkat çeken Günsan Elektrik Pazarlama Direktörü Alişan Çapan “Özellikle pandemide ev dekorasyonunda yenilik yapmak isteyenlerin sayısının arttığını gözlemledik. Ocak-haziran dönemlerinde portföyümüzde yer alan birçok ürün diğerlerine göre çok daha fazla satıldı. Eqona Metallic ile Visage Amazon serisinin Füme ve Akçaağaç renkleri en fazla sattığımız ürünlerimiz oldu. Aynı zamanda telefon, tabletlerin aynı anda şarj edilmesini sağlayan çift girişli USB anahtar prizlerin satışlarında artış bu dönemde de devam etti” dedi.

e-Ticaret tavan yaptı Pandemi döneminde artan internet alışverişleri rekor düzeyde seyrediyor.