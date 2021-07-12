Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) ocak-haziran dönemine ait verileri açıkladı. Yılın ilk altı ayında otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %23 artarak 639 bin 661 adet olurken otomobil üretimi ise %15 artarak 416 bin 21 adet olarak gerçekleşti. Düzenlenen online basın toplantısından 2021 yılını değerlendiren OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, beklentilerin üzerinde bir ilerleyiş olduğunu işaret ederek “Ancak, olumlu tablodaki artışları dikkate alırken baz etkisini de göz önünde bulundurmakta fayda var. Üretimin yüzde 23,3 artıyor olması tabii ki her bakımdan çok önemli ama büyüklük olarak geçen yılı da dikkate almak lazım. İhracatımız adet veya tutar olarak; kapasite kullanım oranımız, üretimimiz hepsi yükseliyor. İhracat tarafında ise geçen yıla göre daha iyiyiz ama 2019’dan uzağız, 2017’den ise oldukça uzağız” dedi.

HAM MADDE FİYATLARI İKİ KATINA ÇIKTI

Ortalama 600 dolar civarındaki bir ton sacın, bugün 1.150-1.200 dolar civarına yükseldiğine dikkat çeken Yenigün “En yüksek girdi miktarınızı oluşturan şey iki misli fiyata çıkmış durumda. Bakır, kauçuk, plastik ve diğer başlıklarda da benzer durum söz konusu. Bunun geçici bir durum olduğunun farkındayız ama geçene kadar piyasaya oldukça büyük hasar verecek. Muhtemelen 2022’nin ilk altı ayında hayatın eskiye doğru döneceğini öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

MİKROÇİP KRİZİNİN FATURASI 100 MİLYAR DOLAR

Yenigün, çip krizinin önümüzdeki kısa ve orta vadeyi hâlâ tehdit ettiğini dile getirerek “Uluslararası raporlara göre bu yıl, şu ana kadar mikroçip krizinden ötürü 4,94 milyon adet araç üretilmedi. Bu rakamın yıl sonuna kadar 6,1 milyon adede ulaşması tahmin ediliyor. Mikroçip krizinin dünya otomotiv endüstrisine maliyeti ise 110 milyar dolar” şekline konuştu.

TRUMP VERGİLERİ KALDIRILMALI

Avrupa ile Amerika’nın çekişmesi sonucunda ortaya çıkan ilave vergilere değinen Yenigün, Trump zamanından kalma çeşitli gündemlerimiz var. Evet bu konuda soruşturmalar var, bu noktada bizim memleketimizde de soruşturma var. İtiraz etmiyoruz ama içinde bulunduğumuz dönemde bu kadar büyük maliyetlerle uğraşırken Avrupa’daki rekabetçiliğimize uygun olmayan bir durum söz konusu, Trump döneminden kalma ilave vergiler kaldırılmalı” dedi.

'Ham maddede vergi sıfırlansın' Üretici sektörler yeni bir ham madde krizi ile karşı karşıya. Çin hükûmetinin çelik ürünlerine uyguladığı yüzde 13’lük vergi desteğini kesmesi, zaten artış eğiliminde olan ham madde fiyatlarını daha da yukarı çekti.

Otomotivde yükseliş hızla devam ediyor ODD raporuna göre benzinli araç satışlarının dizelleri geride bıraktığı mayıs ayında otomobil pazarı yüzde 72,1, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 61,9 oranında artış gösterdi.