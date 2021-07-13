Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ilişkin TÜFE verisini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 arttı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen TÜFE verisinin, yüzde 0,5 artması öngörülüyordu. TÜFE, mayısta ise aylık bazda yüzde 0,6 artmıştı.

YILLIK ENFLASYON 13 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Ülkede TÜFE, haziranda yıllık bazda yüzde 5,4 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ağustos 2008'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşan yıllık enflasyonun, yüzde 4,9 olması bekleniyordu.

TÜFE, mayısta da yıllık bazda yüzde 5 artmıştı.

Haziranda en yüksek aylık fiyat artışı yüzde 10,5 ile ikinci el araçlarda kaydedilmeye devam etti. Gıda fiyatlarına ilişkin endeks aylık yüzde 0,8 artarken, enerji endeksi yüzde 1,5 arttı.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise haziranda aylık yüzde 0,9 arttı. Çekirdek TÜFE'ye ilişkin piyasa beklentisi aylık yüzde 0,4 artması yönündeydi.

ÇEKİRDEK ENFLASYON BEKLENTİLERİ GERİDE BIRAKTI

Çekirdek enflasyon, yıllık bazda yüzde 4,5 artarak beklentileri geride bıraktı. Söz konusu verinin yüzde 4 artması bekleniyordu.

Çekirdek TÜFE mayısta, aylık yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 3,8 artmıştı.

Analistler, tedarik zincirindeki darboğazlar ve devam eden ekonomik toparlanmayla artan talep de dahil bir dizi faktörün enflasyon artışında etkili olduğunu belirtti.

Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi haziran ayında yıllık yüzde 17,53, aylık yüzde 1,94 arttı. Açıklanan rakamlara göre, SSK emeklisine 8,45, memur ve memur emeklilerine ise 3+3 zammın dışında yüzde 5,45 enflasyon farkı verilecek.

ABD'de korkutan gelişme: Vakalar %47 arttı ABD'de Covid-19 aşılamalarında görülen düşüş pahalıya patladı. Ülkede son bir haftada vakalar neredeyse iki katına çıktı.

ABD'den üçüncü doz koronavirüs aşısı açıklaması Koronavirüs salgınında ilk olarak Hindistan'da görülen Delta varyantına karşı üçüncü doz aşı uygulaması bir süredir dünyanın gündeminde yer alıyor. Ancak, Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), iki doz koronavirüs aşısı olan kişilerin, şu anda takviye bir doza ihtiyaç duymadığını açıkladı.