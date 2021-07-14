Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk Bingöl İSTANBUL

Türkiye'de girişimcilik ekosistemi her geçen gün gelişirken, STK'lar ve büyük şirketler de projeleriyle bu süreci destekliyor. Bu kapsamda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko iş birliğinde, Arçelik Perakende Akademi desteğiyle hayata geçirilen 'Girişimin Kadın Kahramanları Projesi'nde eğitimler başladı. 7 bin girişimci kadına ulaşması hedeflenen proje ile eğitimleri tamamlayan girişimciler, dilerlerse "Beko 100 Kadın Bayi" projesi kapsamında Beko bayisi olabilecek. Proje ile şimdiye kadar 48 kadın bayi açıldı. Toplamda ise 2.730 başvuru geldi. Kadın bayilerin sayısı, 27 şehirde 54 mağazaya ulaştı.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ekosistemi içinde yer alan kadınlara; mağaza lokasyonunun belirlenmesi, dekorasyon, açılış etkinlikleri, reklam ve satış kampanyaları, kira destekleri, mağazacılık, yönetim, satış ve ürün eğitimleri, çalışan personele özel ilave prim desteği, ilk mal alımı özel indirimi, vadelendirme desteği gibi çeşitli destekler sunuluyor.

Tanıtım toplantısında konuşan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk "Beklentilere göre pandemi sonrasında kadınların işgücüne dönmesinde azalma olacak. Buna fırsat veremeyiz. Sonuç odaklı projeler ile girişimci kadınları desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu. Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu ise "Hedefimiz, kadın bayi sayısını sürekli artıracak şekilde çalışmaya devam etmek. 100, sınır değil, sembolik hedef. Onlara her türlü desteği sağlıyoruz. Online siparişleri, talebin geldiği en yakın bayiden karşılıyoruz. Bunun kârı da bayimize kalıyor" dedi.

Girişimci kadınlardan, Ümraniye Beko Bayi Sahibi Hayriye Tan "İki yıl öğretmenlik yaptım. Sonra istifa ederek, gördüğüm ilan üzerine, ailemin de desteğiyle bu işe girmeye karar verdim. Cesaretli olmak ve doğru, kuvvetli iş modeli ile yürümek çok önemli. Sosyal medyada da aktifiz. Sırf kadın olduğumuz için uzak yerlerden bize gelen müşterilerimiz var" dedi. Elâzığ Beko Bayi Sahibi Zuhal Acer Eren de, inşaat işleri ile meşgulken bayi olmaya karar verdiğini, bu süreçte her türlü desteği gördüğünü, isteyen her kadının bunu başarabileceğini söyledi.

Girişimci kadınlara 765 bin TL hibe desteği Gıda sektöründeki girişimci kadınları desteklemek amacıyla ikinci kez hayata geçirilen Kız Kardeşim Hibe Programı’nın kazananları 29 Haziran 2021 tarihinde düzenlenen çevrimiçi törenle tanıtıldı. Girişimci kadınlara toplamda 765 bin TL hibe desteği sağlandı.