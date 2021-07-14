Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Asgari ücretlilere yönelik devletin işverene verdiği ücret desteği torba kanun teklifinde yer aldı.

Buna göre sektör ayrımı yapılmadan asgari ücretten maaş veren işverene 75 lira asgari ücret desteği sağlanacak.

2021 YILINDA UYGULANMAMIŞTI

İşçinin işverene olan yükünün azaltılması kapsamında uygulama ilk kez 2016 yılında fiiliyata geçmişti. Ancak 2021 yılında kanuna ilişkin tarih güncellemesi yapılmamıştı ve işverene asgari ücret desteği verilmemişti.

Kanun maddesinin Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından devlet tarafından asgari ücretli işçi çalıştıran işverenler desteklenmiş olacak.

Emekliler de asgari ücretteki artış oranında zam istiyor Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, "Asgari ücretteki 500 lira net artışın emeklilerimizin aylıklarına da yapılmasını bekliyoruz." dedi.

Türkiye, asgari ücretin satın alma gücünde Avrupa’da 7. sıraya yükseldi Türkiye’deki asgari ücret Euro bazında Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında düşük kalmasına rağmen asgari ücretin satın alım gücü paritesine bakıldığında (PPS) Türkiye, ABD’nin dahil olduğu 26 Avrupa ülkesi içinde 7. sırada yer aldı.