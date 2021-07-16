Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya’daki Türk müteahhitlerin alacak problemi nihayet çözüme kavuşuyor. Trablus ziyareti kapsamında Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile görüşen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, Türk firmalarının alacakları konusunda Libyalı yetkililerin vaatleri olduğunu kaydederek “1,1 milyar dolarlık bir ödemenin hızlıca çıkacağı ve bütçe onaylanır onaylanmaz Dibeybe hükûmetinin belki de ilk aksiyon alacağı konulardan birinin bu olacağı söylendi” dedi.

Karanfil, ülkede 10 yıldır yaşanan iç karışıklıkların neden olduğu güven sıkıntısına karşı, yatırım yapacak işletmelerin yerel fonlarla desteklenmesi konusunda olumlu gelişmeler gördüğüne işaret ederek, şöyle devam etti: Bu konuda burada aldığım iyi haberler var. Bazı bankalar yüklü miktarda kredi ortaklık veya leasing, al-sat-kirala tarzı projeler üretmiş. İçerideki kalkınmayı ve yarım kalan projeleri tamamlamada bu fonların ciddi rakamlarda kullanılacağı haberini aldım. Bu kesinleştiği zaman Türk iş insanlarına bu müjdeyi de vereceğim inşallah.

Libya’da Şubat 2011’de başlayan iç karışıklıklar nedeniyle ülkeden ayrılan 100’ü aşkın Türk müteahhitlik firmasının yarım kalmış projelerinin toplam tutarı 19 milyar doları buluyor. Bu çerçevede tahsil edilmemiş hak ediş alacaklarının yaklaşık 1 milyar dolar, devam eden işlere ait avans ve kesin teminat tutarının 1,7 milyar dolar, tahmini makine, ekipman ve benzeri envanter ile diğer zararların toplamının da 1,3 milyar dolar civarında olduğu tespit edildi.

LİBYA’YA İHRACAT YÜZDE 72 ARTTI

Öte yandan Türkiye’nin Libya’ya ihracatında geçen yıla göre büyük bir artış yakalandığına da değinen Karanfil, mücevher ihracatında yüzde 400, fındık mamulleri ihracatında yüzde 392 artış olduğunu kaydetti. Karanfil, 2021’in ilk yarısında 1,19 milyar dolar, haziran itibarıyla 213 milyon dolar ihracat rakamı açıklandığını belirterek “Geçen sene ile kıyasladığımız zaman ihracat rakamlarında yüzde 72’lik bir artış olduğunu görmekteyiz. Aslında bütçe onaylanmadığı hâlde, bu ihracat rakamlarının artması, içerde bir güvenoyunun yeşermeye başladığı anlamına geliyor” diye konuştu.

Libya'ya ihracat artışı ilk yarıda yüzde 72'yi aştı Türkiye'den Libya'ya yapılan ihracat yılın ilk yarısında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 72,3'lük artışla 1,2 milyar dolara yaklaştı.