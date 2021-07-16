Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla’da en önemli pazarın iç pazar olduğuna işaret eden Bülbüloğlu “Bayram hareketliliği geçen hafta başladı. Sahil bandındaki denize sıfır ve yakın olan otellerimiz yüzde 100 dolu diyebiliriz. Diğer otellerimiz de doluluğa yakın. Çok yoğun bir bayram geçireceğiz. Ana pazarımız iç pazar oldu. Beş milyondan daha fazla insanın bayram hareketliliğinde olacağını düşünüyoruz. İnşallah kazasız, belasız, sıkıntısız bir bayram tatili geçiririz” dedi.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Marmaris Bölge Başkanı Suat Esin de ağırlıklı olarak yerli turistte hareketlilik olduğunu, dolu bir bayram geçireceklerini dile getirdi. Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal ise “Bölgemizdeki villaların da bu dönemde tamamına yakını dolu. Rusya ve Ukrayna’dan da ciddi talep var. Misafirlerimize otellerden direkt rezervasyon yaptırmalarını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

Tatil beldelerinden 'rezervasyon' uyarısı Muğla’da bayram tatili öncesi yerler tükendi. ‘Yer buluruz’ diye gelenler açıkta kalınca bir ağacın altına çadır kuruyor. Yetkililer uyarıyor: Rezervasyonsuz gelmeyin, kimsenin sağlığını riske atmayın, tatiliniz zehrolmasın!

'Kiralık villa' dolandırıcılığına dikkat Çeşme'de ailesiyle tatil yapmak için bir uygulama üzerinden rezervasyon yaptıran avukatın kiraladığı villa hayali çıktı.