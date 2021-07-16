Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Benzine 17 kuruş zam yapılacağının duyurulmasının ardından, bu zammın pompa fiyatlarına yansıtılmayacağı da açıklandı. Söz konusu zam gece yarısından itibaren geçerli olmaya başlayacak.

ÖTV'DEN KARŞILANACAK

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 17 kuruş zam yapıldı. Ancak mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği zam oranı ÖTV’den karşılanacağından pompa fiyatlarında değişiklik olmayacak.

İLLERE GÖRE LİTRE FİYATLARI

Benzinin litresi İstanbul’da ortalama 7,74 liradan, Ankara’da 7,82 liradan, İzmir’de ise 7,84 liradan satılıyor.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Elektrik ve gaz zammına her kesimden tepki yağdı Elektrik fiyatına yüzde 15, doğalgaza yüzde 12 zam yapıldı. Yapılan hesaplamaya göre mesken aboneleri 100 kilovatsaat elektrik tüketimi için bundan böyle 91,56 TL ödeyecek.

Doğalgaz fiyatlarına zam BOTAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, doğalgazda temmuz ayı için konut abonelerine yüzde 12, sanayi grubuna yüzde 20 ve elektrik üretim santrallerinin tarifesine yüzde 20,2 zam yapıldı.

Elektrik fiyatlarına zam geldi Elektrik fiyatlarında tüm abone gruplarına yüzde 15 zam yapıldı.