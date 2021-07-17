Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde bu yılın ocak-haziran döneminde 1 milyon 263 bin gayrimenkul satış işlemi yapıldı. 8 milyar 636 milyon lira tapu harcı geliri elde edildi. Bu satış işlemlerinden 535 bin 445’ini konut oluşturdu. En çok satış işlemi yapılan iller arasında 161 bin 451 satışla İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul’u 84 bin 335 satış işlemiyle Ankara, 59 bin 353 satışla İzmir, 47 bin 687 satışla Antalya, 44 bin 309 satışla Bursa, 41 bin 872 satışla Konya takip etti.

BANKA KREDİSİ KULLANIM ORANI YÜZDE 9,59

Bu arada ‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ Haziran 2021 sonuçları açıklandı. Endekse göre;

l Haziran ayında fiyatlar, bir önceki aya göre %0,44 arttı.

l Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde; peşinat kullanım oranının yüzde 68,38’e yükseldi.

l Banka kredisi kullanım oranı yüzde 9,59 ve senet kullanım oranı yüzde 22,03 olarak gerçekleşti.

l Satışların yüzde 55,82’si bitmiş, yüzde 44,18’i bitmemiş konut stoklarından gerçekleşti.

l Haziran ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 3,57’lik kısmı yabancı yatırımcılara yapıldı. Bu satışlarda ağırlıklı olarak 2+1 (yüzde 34,48) tercih edildi.