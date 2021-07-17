Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank “Bu programı daha pandemi başlamadan önce KOBİ’lerimizin dijitalleşme süreçlerini desteklemek üzere tasarlamıştık. Pandemiyle birlikte dijitalleşmenin geldiği aşama, uyguladığımız bu programın ne kadar yerinde olduğunu teyit etmiş oldu” dedi. KOBİGEL Programı ile işletmeler, 300 bin liraya kadarı geri ödemesiz, toplam 1 milyon liraya kadar destek alabiliyor. Destek, projenin gerçekleştirilmesi için gerekli personel, makine-teçhizat, hizmet ve yazılım alımı giderleri için ödeniyor. KOSGEB, geri ödemeli destek tutarının yüzde 50’sini de, “erken ödeme” olarak yani harcama yapılmadan önce verebiliyor. KOBİ’lerin en az 8, en fazla 20 ay içinde projelerini tamamlamaları gerekiyor.

KOSGEB, 30 bin girişimciye destek olacak Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla bu yıl 30 bin girişimciyi desteklemeyi hedefliyor.