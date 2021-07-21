Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüketiciler, konut ararken ziyaret ettikleri sitelerde fotoğrafa ayrı bir önem veriyor. Emlakjet’in özel olarak araştırdığı verilere göre; Türkiye’de ev ilanlarının fotoğraf kalitesine önem verenler yüzde 85 olarak tespit edildi. Katılımcıların yüzde 67’si “çok önemli”, yüzde 18’i ise “önemli” cevabını verdi. Bununla birlikte kullanıcıların yüzde 92’si fotoğrafsız bir ev ilanı gördüğünde, bilgi almak için bile aramadığını belirtti. Katılımcıların ev ilanlarında en çok (yüzde 61), ıslak alanlar olarak adlandırılan mutfak ve banyo fotoğraflarını inceledikleri belirlendi. İkinci sırada (yüzde 26) odalar ve üçüncü sırada (yüzde 13) salon yer aldı.

TEMEL DİL GÖRSELLİK

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği Başkanı İsmail Özcan “Özellikle ikinci el satışlarda ve kiralamalarda, potansiyel müşteriyle iletişimin temel dili görselliktir. En basit ve en kolay anlaşılabilir dil, satılacak/kiraya verilecek gayrimenkulü fotoğraflayarak, onun bir nevi konuşmasını, kendini anlatmasını sağlamaktır. Profesyonel bir fotoğrafçıya portföylerdeki gayrimenkullerin fotoğraflarını çektirmek belki biraz masraflı olacaktır ama bu yatırım, hızlı satış/kiralama olarak geri dönecektir. Bu imkânı olmayan meslektaşlarımız ise en azından kendi bütçelerine uygun bir fotoğraf makinesi ve pek çok eğitim kurumu tarafından verilen kısa bir kursa katılarak, daha iyi fotoğraflar çekebilmeyi öğrenmeliler” dedi.

Konutu ‘peşin’ aldık Vatandaşlar, özellikle altın ve döviz birikimlerinden elde ettiği kâr ile, konutu peşin aldı. Banka kredisi kullanım oranı yüzde 9,59 ve senet kullanımı yüzde 22’de kaldı.

Konutta fiyat durmadı alıcılar faize bakmadı! Türkiye’de ilk yarıda konut satışları 550 bini aşarak ortalama seviyeleri yakaladı. Pandemide artan inşaat maliyetlerine bağlı olarak konut fiyatları da yükselişini sürdürüyor. Ev hayali kuranlar “Fiyatlar daha da artar” endişesiyle alımlarını ertelemiyor.