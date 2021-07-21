Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Poyraz, “225 milyon lira tutarında Hasat Vadeli Motorin Kredisi, 165 milyon lira tutarında Kurban Vadeli Yem Kredisi, 130 milyon lira tutarında Kısa Vadeli Yem Kredisi ve yılın ilk 4 ayında 80 milyon lira tutarında Bereketli Kredi kullandırdık. Böylece yem, gübre, tohum, motorin gibi ihtiyaçları faizsiz kredi ile sağlamış olduk” dedi.

Pakdemirli: Tarım stratejik bir sektördür, asla siyasetle bir işimiz olmaz Tarımın her zaman stratejik bir sektör olduğunu belirten Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, “Bizim asla bu anlamda siyasetle bir işimiz olmaz. Tunceli’ye de 81 ilde yaptığımız işlerin ayarında ve ötesinde bir hazırlıkla geldik” dedi.

Mevsimlik tarım işçileri Covid'e karşı aşılanıyor Bursa Karacabey'e gelen mevsimlik tarım işçileri tek tek aşılanıyor. Aşı olmaktan korkanlar ise sağlık ekipleri tarafından ikna ediliyor.