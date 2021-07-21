Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, 121 ülkeye yapılan dondurulmuş sebze meyve ihracatında Amerika ve Avrupa ülkelerinin ağırlıklı olduğunu söyledi. Uçak, “2020’de 203 milyon dolar dondurulmuş meyve sebze ihracatı gerçekleştirdik. 2021’de bu rakamı 250 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Avrupa ülkelerinde dondurulmuş gıda tüketimi kişi başı yıllık yaklaşık 50 kilogram. Kuzey ülkelerinde 80 kilogram civarında. Türkiye’de ise sadece 4 kilogram...

Dondurulmuş patates üç kat daha pahalı Bütün iş kolları gibi gıda sektörü de yeni dönemde katma değerli ihracata yönelmiş durumda.

Bakanlık uyardı! Dondurulmuş gıdaları buzdolabında çözdürün Sağlık Bakanlığı, akut bağırsak enfeksiyonlardan korunmak için dondurulmuş gıdaların oda ısısında bekletilerek çözülmemesi gerektiğini belirtti.