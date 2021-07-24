Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vodafone Türkiye, Nisan-Haziran 2021 dönemine ait ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Şirketin servis geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,6 artışla 3,9 milyar TL’ye ulaştı. İlk çeyrekte, mobil abone sayısı 24 milyonu aşan Vodafone’un M2M (Makineler arası iletişim) dâhil toplam mobil abone sayısı ise 26,6 milyona ulaştı. Şirket, faturalı abone sayısını geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 1,1 milyon artış ile 15,7 milyona çıkardı.

YÜZDE 40,3 ARTIŞ

Vodafone Türkiye’nin sabit genişbant abone sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 128 bin artışla 1,2 milyona ulaştı. Vodafone’un; Vodafone Yanımda, Online Self Servis ve Vodafone TV uygulamaları gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17,2 milyona ulaştı. Vodafone Türkiye müşterilerinin toplam mobil data kullanımı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40,3 artışla 742,2 petabyte’a yükseldi. Şirket, şebekesini ve ofislerinde kullandığı elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından kullanmaya başladı. Böylece yüzde 100 yenilenebilir enerji hedefine planlanan tarihten üç yıl daha erken ulaştı.

EN ÖNEMLİ ADIM 5G

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy “Mali yılımızın birinci çeyreğinde servis gelirlerimizi yüzde 19,6 artırarak istikrarlı büyümemizi sürdürdük. Ülkemizin dijitalleşmesinde en önemli adımlardan biri 5G olacak. Beklentimiz önümüzdeki yıl 5G ihalesinin yapılması ve 2023 yılında da 5G teknolojisinin kullanıma sunulması yönünde. Grubumuz, İngiltere, İspanya, Almanya ve İtalya gibi 10’u aşkın ülkede 5G şebekesini devreye aldı. Türkiye’nin 5G’ye hazırlanması konusunda kamu otoriteleriyle iş birliği hâlindeyiz. Türkiye’yi dijitalleşme liginde hızlı adımlarla tırmandıracak olan 5G uygulamaları, şimdiden mevcut şebekemiz üzerinde çalışmaya başladı” açıklamasını yaptı.

Türkiye Vodafone’un AR-GE üssü oluyor Vodafone, Türkiye’yi Vodafone Grubu içinde mükemmeliyet merkezi olarak konumlama hedefi doğrultusunda önemli bir adım daha attı.

Vodafone, hibrit çalışmayı kalıcı hale getiriyor Pandeminin başında uzaktan çalışma düzenine geçen Vodafone, yüzde 100 evden çalışan Müşteri Hizmetleri ekibine ek olarak diğer çalışanları için hibrit çalışma modelini aşı ve normalleşme takvimine bağlı olarak Eylül 2021 itibarıyla kalıcı olarak uygulayacak. Hibrit modelde, toplam çalışma zamanının ortalama yüzde 40’ı ofisten, yüzde 60’ı ise uzaktan olacak şekilde düzenlenecek.