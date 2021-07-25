Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüketicilerin son yıllarda daha fazla bütçe ayırdığı e-Ticaret’in 2021’de yaklaşık 5 trilyon dolarlık pazar hacmine ulaşması bekleniyor. Tüketicilerin işletmelerle etkileşim kurma biçiminde büyük değişimlerin görüldüğü günümüzde işletmeler de pazarlama stratejilerini değiştirmeye başladı. Global Industry Analysts Inc. (GIA) tarafından yayımlanan Dijital Reklamcılık ve Pazarlama-Küresel Pazar Yörüngesi ve Analitiği raporunda küresel dijital reklamcılık ve pazarlama pazarının 2026'ya kadar 786,2 milyar dolar hacme ulaşacağı belirtiliyor.

e-Ticaret tavan yaptı Pandemi döneminde artan internet alışverişleri rekor düzeyde seyrediyor.

e-Ticaret’te istihdam açığı var Bilişim Sanayiciler Derneğinin (TÜBİSAD) son raporlarına göre, pandeminin etkisiyle 2020’de internetten satış yapan işletme sayısı bir önceki yıla kıyasla dört katına çıktı. Ancak bu alanda eğitimli istihdam açığı da büyüyor.