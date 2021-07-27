Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizi, kumu, güneşi ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Antalya’da turizm verileri yüzleri güldürdü. Türk turizminin başkenti Antalya’ya bu yıl gelen turist sayısı 3 milyonu aştı. Kente 1 Ocak-25 Temmuz döneminde 3 milyon 24 bin 843 turist geldi. Ocak ayından bugüne Antalya’ya gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 335 arttı. Yıl boyunca gelen turistlerin yüzde 48,7’si temmuzda kentte tatil yaptı. Geçen yıl 1-25 Temmuz’da 164 bin 697 turistin tercih ettiği Antalya’ya bu yılın aynı döneminde 1 milyon 474 bin 172 turist geldi. Rusya’nın uyguladığı uçuş kısıtlamasının kaldırılmasıyla hareketliliğin arttığı kenti, 1-25 Temmuz’da Rusya’dan 2 bin 93 uçuşla gelen 547 bin 133 turist ziyaret etti. Bayram tatilinde ise Rusya’dan 860 uçağın iniş yaptığı Antalya’ya 215 bin 264 turist giriş yaptı.

BAYRAMDA 111 BİN YERLİ TATİLCİ

Antalya’ya, Kurban Bayramı tatilini de kapsayan 16-25 Temmuz tarihleri arasında, iç hatlara 684 uçakla 111 bin 199, dış hatlara ise 3.134 uçakla 595 bin 675 olmak üzere toplam 706 bin 874 yolcu geldi. Kente 2021 yılı ocak ayından bugüne kadar ise toplam 24 bin 476 uçakla 3 milyon 951 bin 891 yerli ve yabancı yolcu geldi.

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