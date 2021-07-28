Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), internet hızını 100 kata kadar artıracak olan 5G teknolojilerinin geliştirilmesinde görev yapacak nitelikli kişiler yetiştirmek için düğmeye bastı. Kurum “5G ve Ötesi Ortak Lisansüstü Destekleme Programı”nın yeni dönem başvurularına ilişkin duyuru yaptı. Programla bilgi, iletişim ve haberleşme teknolojilerinin yanı sıra dijital dönüşüm konularında çalışacak nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi hedefleniyor. Programda eğitim desteği sağlanacak kişilerin, Türkiye ile dünya pazarlarında yer alacak yerli ve millî katma değeri yüksek ürün ve teknolojilerin geliştirilmesinde kritik rol oynaması öngörülüyor.

SON BAŞVURU 31 AĞUSTOS

Programa dâhil olmak isteyenlerin, ODTÜ, Hacettepe ve Bilkent Üniversiteleri’nde Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinde yüksek lisans veya doktora programlarına kabul edilmiş olması gerekiyor. Programa son başvuru tarihi 31 Ağustos. Başvuruların ardından videokonferans yoluyla gerçekleştirilecek mülakatların tarihi ise 6-7 Eylül.

5G GELİRİ 700 MİLYAR DOLARI GEÇECEK

Dünya genelinde Ocak 2021 itibarıyla 61 ülkede 144’ten fazla servis sağlayıcısı 5G servis hizmeti verirken 2026 yılı sonunda kullanıcı sayısının 3,5 milyarı bulması bekleniyor. Gelecekte dünyadaki mobil veri trafiğinin yarısından fazlasını taşıması beklenen 5G ağları ile sağlık, akıllı ulaşım, endüstriyel üretim ve IoT sektörlerinin toplam gelirinin dört yıl içerisinde 700 milyar doları geçeceği tahmin ediliyor. 5G teknolojisini üreten dünyadaki yedi ülkeden biri olan Türkiye, gelecekte 5G’de söz sahibi ülkelerden birisi olacak. ULAK Haberleşme Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Celal Sami Tüfekci “Bu teknoloji, dünyada sadece 7 ülke tarafından üretiliyor ve Türkiye de bu ülkelerden birisi. Geliştirdiğimiz millî teknolojimiz ile uluslararası pazarda da büyük pay sahibi olacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

İLK SİNYAL 2023'TE

Geçen yıl test şebekeleri denenen, 2022’de de frekans ihalesi tamamlanacak olan 5G’nin 2023 yılında vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor. Elektronik haberleşmede hızı beraberinde getirecek olan 5G’nin kullanımıyla veri, ses ve görüntü hızı ile kalitesi katlanarak artacak. 10 gigabayt veri gönderme kapasitesi bulunan bu teknolojiyle, bir saniyede 20 gigabaytlık veri indirme hızına da erişilecek. 5G teknolojisi, sanal gerçeklikten siber güvenliğe, otonom araçlardan, makine üretimine kadar pek çok alanda önemli avantajlar getirecek.

Yerli 5G ile ilk sesli görüşme Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yerli 5G altyapısı üzerinden ilk sesli görüşmeyi gerçekleştirdi. Yerli 5G şebekenin 1,5 yıl içerisinde ticari ürün hâline getirilmesi hedefleniyor.

5G frekans ihalesi 2022'de yapılacak Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, 2022 yılında 5G frekans ihalesini tamamlamayı, 2023 yılında da ilk sinyali vatandaşların hizmetine sunmayı hedeflediklerini bildirdi.