Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısından zam kararı çıktı. Buna göre İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 15 zam uygulanacak.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün öğrenci ve personel servis taşımacılığı ücret tarifesi düzenlenmesiyle ilgili teklif toplantıda ele alındı.

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yüzde 19,01, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) ise yüzde 22, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı ve İl Milli Eğitim temsilcileri de yüzde 15 zam önerisinde bulundu.

Oturumu yöneten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, her üç teklifi de ayrı ayrı oylattı.

Oylamada, yüzde 15'lik zam teklifi, oy çokluğu ile kabul edildi.

Daha önce 0-1 kilometre arasında 271 TL olan fiyat 311,65 liraya yükseltilirken, diğer tüm mesafelere yüzde 15 artış yapıldı.

İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 25 zam İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Halk Ekmek'te ürünlere yüzde 25 zam yapıldı. Zamla birlikte ekmeğin fiyatı 1 liradan 1.25 liraya yükseldi.

İBB meclisinden su zammı kararı İSKİ'nin talep ettiği yüzde 23'lük zam içeren teklif, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi tarafından reddedildi.