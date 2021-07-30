Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat AYDOĞMUŞ ANKARA

Ortak Kart, üç yıl önce pilot bölge olarak seçilen Trabzon’un ardından Gaziantep, İzmir, Antalya, Sakarya, Tekirdağ, Konya, Kütahya, Sivas, Balıkesir, Ankara, Kayseri, Şanlıurfa, Samsun ve Mersin’de hizmete sunuldu. Bugüne kadar 342 bin 237 kooperatif ortağı çiftçiye kart gönderilirken, projeyle prosedürler azaltıldı. Kredi işlemlerinde çiftçilerden ıslak imza alınmasına son verildi. Nakit kredilerin, çiftçinin direkt PTT banka hesabına aktarılması sağlanırken, bu şekilde yıllık 7 milyondan fazla kâğıt çıktı alınmasının önüne geçildi. Kullanıcılara PTT Kargo gönderilerinde yüzde 10 indirim, PTT mobil’de ücretsiz EFT avantajları sağlanıyor.