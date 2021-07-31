Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sensor Tower verilerine göre uygulama harcamalarının 41,5 milyar doları App Store’da, 23,4 milyar doları Google Play Store’da gerçekleşti. Sadece mobil oyunlara harcanan toplam paranın ise 44,7 milyar dolar olduğu kaydedildi. Rapora göre bu yılın ilk yarısında dünya genelinde yaklaşık 72,5 milyar mobil uygulama indirildi.

App Store’da ‘yerli ve millî’ rüzgârı App Store’da Türkiye bayrağı ile “Yeni ve yerli” adlı özel bir bölüm oluşturan şirket, her ay düzenli olarak Türkiye’deki geliştiricilerin imzasını taşıyan uygulamaları öne çıkaracak.