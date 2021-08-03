Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, başkanlığını yaptığı toplantının açılışında “Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı’mızın ifadesiyle, çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecektir. Enflasyonun üzerinde bir noktada meseleyi ele alacağımızı belirtmek isterim” açıklamasını yaptı. Görüşme takvimine göre Kamu İşveren Heyeti 12 Ağustos’ta ilk teklifini sunacak. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memur ve memur emeklilerine yönelik taleplerinin net olduğunu belirterek, Kamu İşveren Heyeti’nin teklifini sunmak için 12 Ağustos’u beklemesine gerek olmadığını söyledi.

91 TEKLİF MASADA

Ali Yalçın, Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı olarak yaptığı konuşmada memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarının enflasyon karşısında eridiğine işaret etti. Yalçın “Toplamda yüzde 14,74 düzeyinde maaş ve ücret artışı öngörülen 5. Dönem Toplu Sözleşmesi’nin yürürlük tarihinden bugüne kamu görevlilerinin maaşlarında yüzde 24,29, dolar kurunda yüzde 46,05, avro kurunda yüzde 54,50, altın fiyatında yüzde 71,33 oranında artış gerçekleşti. Sözün özü enflasyon karşısında eriyen maaş ve aylıklar, döviz ve altın karşısında kelimenin tam anlamıyla kuşa döndü” dedi. Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen’in toplu sözleşmeye ilişkin talepleri birlikte oluşturduğunu anımsatan Yalçın “Toplam 91 teklif Memur-Sen ve Kamu-Sen’in ortak teklifi olarak masaya sunulmuştur” diye konuştu.

Gözler enflasyon rakamlarında: Emekli ve memur zammı belli oluyor Ücret, maaş ve aylıklara yapılacak zamda belirleyici olacak olan enflasyon rakamları 5 Temmuz'da açıklanacak. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren enflasyon verileri düğümü çözecek.

Elektrik ve gaz zammına her kesimden tepki yağdı Elektrik fiyatına yüzde 15, doğalgaza yüzde 12 zam yapıldı. Yapılan hesaplamaya göre mesken aboneleri 100 kilovatsaat elektrik tüketimi için bundan böyle 91,56 TL ödeyecek.