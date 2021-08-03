Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren 'Ağustos ayı kira artış oranı' merakla bekleniyordu. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Ağustos 2021 kira artış oranı belli oldu.

TÜFE 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Ağustos ayı için yüzde 15,15 oldu.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ise, TÜFE 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,80, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,41, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,95 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,15 artış gerçekleşti.

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı Tüketici fiyatları temmuz ayında aylık bazda yüzde 1,80 arttı. Bir önceki ay yüzde 17,53 olan yıllık enflasyon ise yüzde 18,95'e çıktı.

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Temmuz ayı enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte kira artış oranı hesaplama şu şekilde yapılıyor:

Konut kirası: 1.000 TL

Kira artış oranı: %15,15

Temmuz ayı kira zammı tutarı: 151,5 TL

Temmuz ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 1.151,5 TL