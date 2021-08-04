Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aynı anda onlarca yerde yaşanan ve turistik tesislerin yakınlarında da yaşanan orman yangınları, rezervasyon iptallerine sebep olmaya başladı. Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu, rezervasyon kayıplarının yüzde 10 seviyesinde olduğunu ifade ederken, uzun dönemli rezervasyonlarda yüzde 20 civarında iptal yaşandığını anlattı. Satışlarda da yüzde 5 gibi bir düşüş gözlemlediklerini kaydeden Bülbüloğlu “Uzun dönem satışlarımız durdu. Önceliğimiz kurtarma çalışmaları... Ardından sektörün geleceği için çalışacağız” dedi. Yangınlar, yerli turistin tercihini de etkiledi. İlgi Kuzey Ege ve Karadeniz’e kaydı. Rezervasyon iptallerinde yaşanan bu durumun geçici olduğuna işaret eden tur operatörleri, yangınların söndürülmesi hâlinde satışların normale döneceği görüşünü ifade ediyor.

Tatile gidemeyen piknik yaptı Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, gıda perakendesindeki son 3 aylık satışları değerlendirerek, vatandaşların market arabalarında en çok tercih ettiği ürünleri sıraladı.