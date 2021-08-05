Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ - İSTANBUL

Türkiye Sigorta Birliği, 3 Ağustos 2021 itibarıyla yangın ve kasko poliçesi kaynaklı 210, devlet destekli tarım sigortaları kaynaklı 431 hasar ihbarı alındığını açıkladı. Yaşanan riskler karsında sorumluluğun eksiksiz yerine getirilmesi için çalışmaya devam edeceklerini belirten TSB yetkilileri, bunun dışında sağlık sigortası, hayat sigortası ve ferdi kaza sigortası olan vatandaşlara da poliçelerindeki asistans hizmeti kapsamında ihtiyaç duyulan hizmetlerden faydalanabileceklerine dair uyarıda bulundu. Açıklamada yangın riskine ilişkin teminatı bulunan, zarar görmüş konut, iş yeri, fabrika, turizm tesisi, sera, araç, emtia, bitkisel üretim, tarımsal üretime konu büyükbaş ve küçükbaş hayvan gibi tüm mal varlıklarına gelen zararların hasar tespit çalışması neticesinde, poliçe şartları çerçevesinde karşılanacağının altı çizildi. Axa Sigorta CEO’su Yavuz Ölken, Türk sektörün 300 milyar TL’lik bir büyüklüğü olduğunu belirterek “Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hükûmetin açıkladığı destek programı dışında sigorta sektörü de cansiparane şekilde çalışıyor. Ödemeleri anında yapıyoruz” dedi. Ölken, konut ve iş yerinde sigortalılık oranının yüzde 35 olduğunu, oranın yükselmesi gerektiğini ifade etti.

ÖNCE YANGIN HASARI

Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği Başkanı Ahmet Nedim Erdem de “Vatandaşlarımız öncelikle canlarını tehlikeye atmadan, poliçe dâhilinde olan mülklerini güvenli hâle getirmeli. Ardından sigorta şirketlerine ihbarda bulunmalı” dedi.

Sigorta Cini CEO’su Erdem Aydınlı ise sigortalıların poliçe aldıkları şirkete başvurması gerektiğini yangın hasarlarına öncelik verileceğini söyledi.

Trafik sigortasında fiyatlar düştü Trafik sigortasında ortalama fiyat yüzde 6 düştü. Mayıs ayında, sene başına oranla otomobillerde primler yüzde 4 azalırken, geçen sene ile mukayese edildiğinde ise fiyat aynı kaldı.