Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre su ürünleri ihracatında ilk sırada 256 milyon dolarla levrek yer aldı. Bu dönemde 212 milyon dolarlık çipura ve 91 milyon dolarlık alabalık ihraç edildi. Sektörün parlayan yıldızı Türk somonunda ise 15 milyon dolar olan ihracat, 89 milyon dolara yaklaştı. İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan “Yıl sonu gelmeden milyar doları aşacağız. Gelen talep onu gösteriyor. Türk somonu olarak bilinen Karadeniz somonunda da çok iddialıyız. Denizlerdeki bayramımız da yaklaşıyor. Eylülde avcılık sezonunun açılmasıyla ihracatın hızı da artacaktır” dedi.

71 yaşındaki balıkçı 70 kg balık yakaladı Manisa’da 71 yaşındaki amatör bir balıkçı Demirköprü Baraj Gölü’nde oltayla 70 kiloluk yayın balığı yakaladı.

Balık yememek sigara içmekten daha zararlı Kanada'da yapılan bir araştırmaya göre, balık yememek sağlığa sigara içmekten daha fazla zarar verirken; sigara içenlerin 4, balık yemeyenlerin ise ömürlerinden 5 sene gidiyor.