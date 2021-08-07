Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz bilim insanı Tim Berners-Lee, "World Wide Web" (www) projesini tanıtan bir metnin yer aldığı ilk web sitesini, 1990'da yayınlamıştı. Bugün ise web sitesi sayısı 1,9 milyara ulaştı. Verilerine göre Google, aylık 86,9 milyar ziyaret sayısı ile zirvede... Onu 22,8 milyar aylık ziyaret ile Youtube, 20 milyar ile Facebook, 13,6 milyar ile Wikipedia ve 5,2 milyar ile Yahoo takip ediyor. Bugün dünyanın yüzde 60'ı internete erişebiliyor.

Fransız web sitelerine siber saldırılar düzenlendi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı tutumu ve ülkede Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin yayınlanmasına tepki olarak başlatılan Fransız ürünlerini boykot kampanyalarının ardından birçok Fransız internet sitesine siber saldırı düzenlendi.