Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sene bolca hamsi avlamayı umduklarını dile getiren Atıf Malkoç “Yeni balık av sezonu bu sene iyi görünüyor. Şu anda işaretler gayet iyi. Palamut biraz az görünüyor. Deniz suyu sıcak olduğundan balıkçılık 10. aya sarkabilir. Palamut haricindeki diğer işaretlerin hepsi iyi. Çinekop, istavrit ve hamsi... Bu sene hamsi senesi olacak” dedi.

Balık ihracatında milyarlık koşu! Türkiye’nin su ürünleri ihracatı, ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 40 artarak 763,7 milyon dolara yükseldi.

Balık yememek sigara içmekten daha zararlı Kanada'da yapılan bir araştırmaya göre, balık yememek sağlığa sigara içmekten daha fazla zarar verirken; sigara içenlerin 4, balık yemeyenlerin ise ömürlerinden 5 sene gidiyor.